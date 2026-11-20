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İzmir'in Balçova ilçesinde motorlu araç girişinin yasak olduğu kent ormanına motosikletle giren 42 sürücüye 403 bin 177 lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ile Balçova İlçe Emniyet ve Trafik Şube müdürlükleri ekipleri İnciraltı Kent Ormanı'nda denetim yaptı.

Ormanlık alana motosikletleriyle giren 42 sürücüye toplam 403 bin 177 lira idari para cezası kesilirken, 12 motosiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA