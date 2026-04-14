İzmir Bakırçay Üniversitesi ile Özbekistan'daki tıp merkezi arasında protokol
İzmir Bakırçay Üniversitesi, Özbekistan İhtisaslaşmış Onkoloji ve Radyoloji Bilimsel-Uygulamalı Tıp Merkezi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, bilimsel araştırmalar ve akademik değişim programlarını kapsıyor.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Semerkant'ta düzenlenen 2. Türk Devletleri Onkologları Kongresi'ne katılan İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yekta Öncel, çeşitli temaslarda bulundu.
Kongredeki ikili görüşmelerin ardından Özbekistan İhtisaslaşmış Onkoloji ve Radyoloji Bilimsel-Uygulamalı Tıp Merkezi ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Protokolle iki kurum arasında bilimsel araştırmalar, akademik değişim programları ve ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.