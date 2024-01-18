Tır kontrolden çıktı, tünel savaş alanına döndü! Korkunç kaza kameralarda

İzmir- Aydın Otoyolu'ndaki bir tünelde tırın otomobile çarpmasının ardından gerçekleşen zincirleme trafik kazası anı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kazada 4 kişi yaralanmıştı.

KONTROLDEN ÇIKAN TIR TÜNELİN DUVARINA ÇARPTI

75. Yıl Selatin Tüneli'nde 16 Ocak'ta İzmir yönüne giden Süleyman A. yönetimindeki (45)tır, sol şeritte ilerleyen Vasıf S. (38) yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan tır, tünelin sağ duvarına çarptı. Yola savrulan tırın güçlükle durmasının ardından aynı yönde ilerleyen ve aralarında midibüslerin de yer aldığı 16 araç da tıra ve birbirlerine çarptı.

KAZA ANI KAMERADA

Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerce Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçların ekiplerce yoldan kaldırılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı. Kaza anı, tüneldeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.