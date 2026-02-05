İzmir ile Aydın arasındaki tünelde yaşanan kazada 5 araçta hasar oluştu

Haberler

Güncelleme:
İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki 75. Yıl Selatin Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil, 2 tır ve 1 yolcu otobüsü hasar gördü. Olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi. Tünelin İzmir yönü trafiğe kapatıldı.

İzmir- Aydın Otoyolu üzerindeki 75. Yıl Selatin Tüneli'nde 5 aracın karıştığı kaza hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, tünelde 2 otomobil, 2 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi.

Araçların hasar gördüğü kaza nedeniyle tünelin İzmir yönü trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
