İzmir, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi temsilcilerini ağırlıyor

TBMM ev sahipliğindeki 25 ülkeden 50 parlamenterin katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun "Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu toplantılarının açılış konferansı yapıldı.

TBMM ev sahipliğindeki 25 ülkeden 50 parlamenterin katıldığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu'nun "Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu toplantılarının açılış konferansı yapıldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen konferansa Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Başkanı Karin Lukas, AKPM Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile konuk parlamenterler katıldı.

Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Başkanı Karin Lukas, toplantıdaki konuşmasında, son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Rusya-Ukrayna Savaşı, iklim krizi ve yakıt problemleri gibi konuların sosyal hakların geliştirilmesini ve güçlü refah devletlerinin oluşturulmasını zorlaştırdığını söyledi.

Lukas, mevcut sorunların geleceği de etkileyeceğine işaret ederek, "Dünyadaki değişimi görüyoruz ve daha önceki gibi devam edemeyiz. Bu gezegendeki hayatı ekonomik ve politik olarak değiştirmek zorundayız." dedi.

İklim değişikliği ve sosyal gerilimlerin birlikte yaşandığına dikkati çeken Lukas, şöyle konuştu:

"İklimin negatif etkisi tarımı ve gıdayı etkiliyor. Bu da demokrasileri etkiliyor. Bu konuda Avrupa Konseyi'nin temiz ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması anlamında inisiyatif başlatması çok önemli. Çevresel ve sosyal problemler kardeş gibi. Her ikisine de birlikte bakmalıyız, birini diğerinden daha üstün, daha önemli görmemeliyiz. Sosyal haklar korunurken çevrenin de korunması lazım."

Lukas, sosyal hakların geliştirilmesi için politik desteğe de ihtiyaç olduğunun altını çizerek, parlamento ve devlet organlarının kritik konuları çözüme kavuşturmak için bir araya geldiğini söyledi.

Karin Lukas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa değerlerini en iyi temsil eden kent seçilerek 2022 Avrupa Ödülü'nü kazanan İzmir'i ve İzmir Büyükşehir Belediyesini tebrik etti.

"Sosyal eşitsizlikler tırmanıyor"

AKPM Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis ise aile kökenlerinin Sinop iline dayandığını ve Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, AKPM'nin ekonomi ve çevre sorunları konusunda büyük sorumluluğu olduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın göreli refahına rağmen sosyal eşitsizlikler tırmanıyor. Bunlarla mücadeleye çalışıyoruz. Çünkü bu durum genel ekonomik kalkınmaya da sosyal adalete de toplumun işleyişine de zarar veriyor." dedi.

Köklü yapısal eşitsizliklerin Avrupa'nın temellerine kadar indiğini dile getiren Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, "Eşitsizlikler sadece yoksulluğu derinleştirmekle kalmadı, sosyal hareketi azalttı. Toplumda kutuplaşmayı ve siyasi istikrarsızlığı derinleştirdi." diye konuştu.

Despina Chatzivassiliou-Tsovilis, Avrupa devletlerinin eşitsizliği temel sorun olarak ele alması ve eşit fırsatları ana akım haline getirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma"

AKPM Sosyal İşler, Sağlık ve sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Başkanı Selin Sayek Böke de demokrasiye sahip çıkan, hukukun üstünlüğünü savunan bir anlayışa sahip Avrupa Konseyi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye'nin Avrupa'nın vazgeçilmez parçası olduğunu söyledi.

Böke, İzmir'de 22-23 Eylül tarihlerinde "Kapsayıcı, Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma" temasıyla düzenlenecek Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Sosyal İşler Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyon Toplantıları'nda önemli konuların ele alınacağına vurgu yaptı.

Toplantılarda Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyadaki ekonomik modellerin tartışılacağını söyleyen Böke, "Yeni bir düzene ihtiyacımız var. Çünkü bugünkü düzen yoksulluk yaratıyor. Bugünkü düzen hayat pahalılığına yol açıyor. Bugünkü düzen güvencesiz bırakıyor. Oysa ki yeni bir düzenle yeni bir geleceği inşa etme sorumluluğu bütün siyasilerin omzunda, bütün Avrupa coğrafyasında bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor." dedi.

Mevcut ekonomik modelin ağır bir bilanço ortaya çıkardığına değinen Böke, şöyle devam etti:

"Sık sık ortaya çıkan krizler, günden güne derinleşen sosyoekonomik adaletsizlikler, büyüyen gelir ve refah uçurumu, fırsatlara erişme imkanlarında derinleşen eşitsizlikler, yukarı yönlü sosyal hareketliliğin neredeyse durma noktasına gelmiş olması, insanların kendilerini korumasız ve yalnız hissetmeleri, kamu kaynaklarının kamu yararı gözeterek değil, şahsi kazanç gözeterek kullanılmasının ortaya çıkardığı derinleşen yoksullaşma. ve bütün bunlarla birlikte siyasal sistemde ortaya çıkan çatlaklar ve kaçınılmaz olarak bu süreç sonucunda erozyona uğrayan demokrasi... Avrupa'nın yeni bir modeli hep birlikte tartışmaya her zamankinden çok ihtiyacı var."

Selin Sayek Böke, konferansın sonunda Avrupa Sosyal Haklar Komitesi Başkanı Karin Lukas, AKPM Genel Sekreteri Despina Chatzivassiliou-Tsovilis'e hediye verdi.