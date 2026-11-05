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İzmir Aliağa'da iş makinesi lastiği patladı, yaralanan işçi hastanede öldü

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İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde iş makinesinin lastiğine hava basılırken lastik patladı. Olayda yaralanan işçi, kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması nedeniyle yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çakmaklı Mahallesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde iş makinesinin lastiğine hava basılırken lastiğin patlaması sonucu Eyüp Eğinli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Eğinli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eğinli'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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