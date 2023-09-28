İzmir Adliyesi Önündeki Restoranda Çatışma: 1 Ölü, 4 Ağır Yaralı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliye önündeki bir restoranda çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin de ağır yaralandığı adliye önündeki bir restorandaki çatışmayla ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayda yaralanan 2 şüphelinin de hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk olacağı öğrenildi.

Olay, 25 Eylül saat 12.00 sıralarında, İzmir adliyesi önünde bulunan bir restoranın 2'inci katında meydana geldi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davalarının bulunduğu husumetli iki grup, adliye karşısında bir restoranda birbirlerini görünce silahlı çalışma başladı. Ardı ardına gelen silah sesleri üzerine cadde üzerindeki vatandaşlar korkuyla kaçmaya başlarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri tek tek tespit edip yakalama çalışmalarını sürdürürken, çatışma sonrası çok sayıda yaralı olduğu bilgisi geldi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana gelen çatışma anı ve yaralıların bölgeden götürülüşü, vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Meydana gelen çatışmada, 20 yaşındaki Umut Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı olayda, C.B. (24), S.Ç. (35), E.B.İ. (20), ve S.A.M.'nin (23) ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayı bağlantısı ortaya çıkmıştı

16 Kasım 2020'de Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara (32) ve başka bir otomobildeki Lokman Çakır (40) yaşamını yitirmişti. Husumetli gruplar, bu olaya ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için İzmir Adliyesi'ne gelmiş ve davanın duruşması görülürken, duruşma salonuna girmeyen taraflardan bazıları bir restoranda karşı karşıya gelmiş, silahla çatışmışlardı.

20 şüpheli adliyede

Olayın ardından çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si yaşı küçük 21 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çocuk 20'si, bugün sabah adliyeye sevk edildi. Tedavisi tamamlanınca diğer 2 şüphelinin de adliyeye sevk olacakları kaydedildi. - İZMİR