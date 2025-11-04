İzmir Adliyesi'nde Kan Bağışı Kampanyası

İzmir Adliyesi çalışanları, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Çalışanların yanı sıra avukatlar ve vatandaşlar da kan bağışı yaptı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan gazetecilere kan bağışının önemli bir görev olduğunu söyledi. Kızılayın kan stoklarına katkı sağlamak istediklerini belirten Yeldan, "Kızılayla aşevi projemiz devam ediyor. Kan bağışçısı olmak toplumsal duyarlılık adına oldukça önemli." dedi.