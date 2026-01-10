Ali Yerlikaya: "Botun İçerisinde 37 Düzensiz Göçmen Sağ Olarak Kurtarıldı, 1 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı"

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında yarı batık halde bulunan 1 lastik botun içerisinde 37 düzensiz göçmenin sağ olarak kurtarıldığını, 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir göçmen botu bulunduğunu bildirdi. TCSG-61 ve TCSG-907 Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gemilerin görevlendirildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"TCSG-61 ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda, kötü hava şartları nedeniyle su alan ve yarı batık halde bulunan 1 lastik botun içerisinde 37 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. 1 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmelerin 45 kişi olduğu bilgisinin alınması üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmen ile ilgili arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. Olay yerine TCSG-502 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirildi."