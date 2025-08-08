İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ilçesinde ise 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili'de ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesiyle bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 7'si çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.