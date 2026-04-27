İzmir açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.