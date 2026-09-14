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İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 11 düzensiz göçmen yakalandı
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- Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 2'si çocuk 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla ilçesi açıklarında yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan teknedeki 2'si çocuk 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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