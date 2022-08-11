İzin çıkmayan Zeytinli Rock Festivali'nin biletleri satışta; görüşmeler sürüyor

21 Ağustos'ta yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne, kaymakamlıkça izin verilmedi. Bilet satışları internet üzerinden devam ederken, festivalin yapılması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izin verilmemesinin nedeninin, önceki yıllarda düzenlenen festivallerde yaşanan olumsuzluklar ile halk tarafından yapılan şikayetler olduğu belirtildi.

İlk olarak Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi Altınkum sahilinde, 2005 yılında düzenlenmeye başlanan Zeytinli Rock Festivali, 4 yıl sürdü. Festivalde çıkan olaylar ve sonrasında organizasyon firmasıyla yaşanan anlaşmazlıklar üzerine festival, bir daha Edremit'te yapılmadı. Daha sonra festival, 2 yıl peş peşe 'Rock Tatili' adı altında Foça'da düzenlendi ardından 4 yıl festivale ara verildi. Rock müzik şarkıcısı Umut Kuzey'in 2014 yılında devreye girmesiyle festival, yeniden Edremit'te düzenlenmeye başlandı. Bir sonraki yıl festivalin 3 gün olan süresi 4 yıla çıkarılıp, ilk kez iki sahne birden kuruldu. Sonraki yıllarda 5 gün devam eden Zeytinli Rock Festivali'ne, 2019 yılında Edremit Kaymakamlığı tarafından önce izin verilmedi ancak yapılan görüşmeler sonrası sorun giderildi. 2020 yılına gelindiğinde ise festival için gerekli planlamalar yapıldı ancak pandemi nedeniyle yapılamadı.

Öte yandan Zeytinli Rock Festivali'ni organize eden yetkililer ise zamanın daraldığına dikkat çekti. Festival yetkilisince "Burhaniye Belediyesi tarafından farklı bir yöntemle festivalin gerçekleşmesi için izin alınsa dahi yetişmez. Çünkü sadece sahnenin kurulumu bile 4 gün sürüyor. 13 Ağustos'tan sonra verilecek izinle festivalin yetişmesinin mümkünatı yok" açıklaması yapıldı.