İZBETON Yolsuzluk Davasında Yeni Gelişmeler

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili açılan 56 sanığın yargılandığı davada hakim yeni bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlatıldı ve 1 Temmuz'da 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 139 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu, Kaya'nın da bulunduğu bazı şüpheliler tutuklandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu sanıklar hakkında kooperatif davası açılırken, 'asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki' yolsuzluk ile 'iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk suçlamalarıyla 3 farklı iddianame hazırlandı. Heval Savaş Kaya 3 iddianamede de sanık olarak yer aldı.

56 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımında' yolsuzluk soruşturması kapsamında; 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla aralarında Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme, sanıkların tahliyesine karar verdi. Heval Savaş Kaya ise kooperatif dosyasından tutuklu olduğu için tahliye edilmedi. Tutuksuz sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde beşinci oturumla devam edildi. Duruşma, Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya kooperatif davasından tutuklu sanık Heval Savaş Kaya ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Celsede avukatlar savunma yaptı.

NİSAN 2026'YA ERTELENDİ

Avukat savunmalarının ardından iddia makamı, 14 sanığın duruşmalara gelmemesi ve adli kontrollerin devamı, dosyanın emekli Sayıştay uzmanlarına gönderilerek yeni bir bilirkişi raporu alınması yönünde görüş bildirdi. Öte yandan hakim, davada bazı avukatların kendisine yönelik suç unsuru olabilecek sözler SEGBİS kayıtlarının ardından başvuru yapılacağını söyledi ve ardından ara kararı açıkladı. Hakim, kamu ihale uzmanı ve Sayıştay'dan emekli 3 uzman tarafından yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasına, her sanığın hangi pozisyonlarda görev yaptığının tek tek belirlenmesi için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına hükmedip, tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devam etmesine karar verdi. Ayrıca kamu zararının oluşup oluşmadığı, oluştuysa da ne kadar olduğunun belirlenmesi için Sayıştay raporlarının temini için müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma, 17 Nisan 2026'ya ertelendi.