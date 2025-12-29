Haberler

Tren beklerken kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi perondaki sağlıkçı yaptı

Tren beklerken kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi perondaki sağlıkçı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesindeki İZBAN istasyonunda, tren beklerken kalbi durarak fenalaşan 73 yaşındaki Hamit Öğretim'e, bir sağlık çalışanı tarafından yapılan ilk müdahale güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası hastanın durumu ağırlaştı ve hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde İzmir Banliyö Sistemi ( İzban ) trenini beklerken kalbi duran hastaya ilk müdahale peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.40 sıralarında İZBAN Çiğli İstasyonu'nda meydana geldi. Peronda tren bekleyen Hamit Öğretim (73), fenalaşarak düştü. O sırada tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim'in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit edip kalp masajı yaptı. Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı. Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay istasyonun güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüntüler yer aldı. Hastanedeki tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Ambulansın karla imtihanı! O anlar kameralarda

Kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu! Ambulansın zor anları kameralarda
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
NBA'de 2026 All-Star'ın taraftar oylamasında ilk sonuçlar açıklandı! İşte Alperen Şengün'ün sıralamadaki yeri

2026 All-Star oylamasının ilk sonuçları açıklandı
Kimse nerede olduğunu bilmiyor! İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası

İstanbul'un göbeğinde 11 milyar liralık vurgun iddiası