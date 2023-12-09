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İz Yayıncılık Malezya'da düzenlenen kitap fuarına katıldı

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İz Yayıncılık Yönetim Kurulu Üyesi Eren Kahraman, Malezya'nın Selangor eyaletinde düzenlenen kitap fuarına katıldı. Kahraman, fuar kapsamında düzenlenen oturumda İz Yayıncılık'ın kuruluşu ve yayınları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Türk edebiyatı ve sinemasına artan uluslararası ilgiden bahsetti. Kahraman ve diğer konuşmacılar, Selangor Sultanı'ndan ödül aldı. Kahraman, Malezya'da büyük bir kitap fuarına katıldıklarını ve Malezya halkının kitaba ve okumaya büyük bir ilgi gösterdiğini belirtti. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindi ve Güneydoğu Asya pazarının Türkiye tarafından henüz keşfedilmediğini vurguladı.

Malezya'nın Selangor eyaletinde bu yıl 17. kez düzenlenen Selangor Uluslararası Kitap Fuarı'na Türkiye'yi temsilen İz Yayıncılık Yönetim Kurulu Üyesi Eren Kahraman katıldı.

Kahraman, fuar kapsamında düzenlenen "Ülke Yayıncılığı: Asya-Pasifik Dışındaki Gelişmeler" başlıklı oturumda İz Yayıncılık'ın kuruluşu ve yayınladığı kitaplara dair bilgi verirken, son yıllarda Türk edebiyatı ve sinemasına dair uluslararası alanda artan ilgiden bahsetti.

Oturumun ardından Kahraman ve beraberindeki konuşmacılar, Selangor Sultanı Sharafuddin Idris Shah'tan ödül aldı.

Fuar deneyimlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kahraman, Malezya'nın en büyük kitap fuarlarından birine katıldığını belirterek, "Bizim Üsküdar Fuarı büyüklüğünde bir fuar, ancak tıka basa doluydu. Malezya çeşitli ülkelerden yayıncı çağırıyor. Biz de ilişkileri çeşitli fuarlarda artırmıştık, bu sene Türkiye'yi temsilen bizim yayınevini çağırdılar." dedi.

"Bizim işbirliğine ihtiyacımız var"

Kahraman, Malezya halkında kitaba ve okumaya yönelik büyük bir ilgi gördüklerini söyleyerek, "Biz İz Yayıncılık olarak bu sene çok sayıda fuara katıldık Frankfurt, Abu Dabi ve Sharjah gibi. Bologna ve Londra'yı ise ara ara gider ziyaret ederiz. Ancak en etkileyici fuar ve bize en sıcak olabilecek pazar burasıydı." görüşünü paylaştı.

Fuar kapsamında katıldığı programlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değindiğini dile getiren Kahraman, "Bizleri bir arada tutan bir ruh var. Bu sadece İslam değil. Biz aynıyız. Malezyalıları gördüğüm zaman babamı, annemi, kardeşimi görüyorum. İnanıyorum ki kesinlikle bir yerde buluşacağız. Pakistan, Endonezya, Katar, Azerbaycan ile birlik oluşturacağız. Bizim işbirliğine ihtiyacımız var. Bunu da kültürel aktarım ve ilişkileri güçlendirmeyle yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren Kahraman, Güneydoğu Asya pazarının Türkiye tarafından henüz keşfedilmediğini belirterek, "Ben aynı zamanda Basın Yayın Birliği yöneticisi olarak bu pazarı yakın zamanda yetkililere de aktaracağım ve en kısa zamanda devletin katılımını sağlamaya çalışacağım. Türk Cumhuriyetler ve Asya pazarının daha önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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