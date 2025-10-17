Haberler

İyilik Gemisi Gazzelilere Yardım Gönderiyor

Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 'İyilik Gemisi'ndeki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaşmak üzere indirilmeye başlandı. AFAD koordinasyonunda hazırlanan gemideki 900 ton malzeme, Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye gönderilecek.

Mısır'ın El-Ariş Limanı'na yanaşan 17. "İyilik Gemisi"ndeki insani yardım malzemeleri, Gazzelilere ulaştırılmak üzere indirilmeye başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle 14 Ekim'de Mersin Limanı'ndan yola çıkan gemideki yaklaşık 900 tonluk yardım malzemesi, forkliftler yardımıyla geminin kargo bölümünden çıkarılarak tırlara yükleniyor.

Bebek maması, aç-tüket gıda paketleri ve konserve ürünlerden oluşan yardımlar, Mısır Kızılayı işbirliğiyle kara yoluyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Malzemelerin limandaki boşaltma ve sevkiyat işlemlerine ilişkin prosedürlerin tamamlanmasının ardından dağıtım süreci başlayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
