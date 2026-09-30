İYİ Partili Usta, Bese Hozat'ın demokratik entegrasyon sözüne iktidardan yanıt istedi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, "Süreç boyunca sürekli 'demokratik cumhuriyet', 'demokratik toplum' ve 'demokratik entegrasyon' denildi. Fakat iktidar bu kavramların ne anlama geldiğini ve bunlarla ilgili ne konuşulduğunu millete bugüne kadar açıklamadı. Şimdi Bese Hozat çıkıyor ve 'demokratik entegrasyon' dedikleri şeyin öz yönetimin ve demokratik özerkliğin devlet tarafından kabulü olduğunu söylüyor. Cevap vereceksiniz. Bunlarla bu kavramlar üzerinde anlaştınız mı? Türkiye'nin üniter yapısını ve mevcut idari düzenini değiştirecek talepler konusunda herhangi bir söz verdiniz mi" dedi.

Usta, sosyal medya hesabından "Nihayet ağızlarındaki baklayı çıkardılar" başlığıyla şu açıklamayı yaptı:

"KCK/PKK yöneticilerinden terörist Bese Hozat, aylardır kullandıkları 'demokratik entegrasyon' kavramıyla ne kastettiklerini kendi ağzıyla açıkladı: 'Demokratik entegrasyon; yerel demokrasinin, öz yönetimin, demokratik özerkliğin devlet tarafından kabulü demektir'. İşte aylardır sorduğumuz tam olarak buydu. 'Demokratik cumhuriyet nedir? Demokratik entegrasyon' nedir? Bu kavramlarla neyi kastediyorsunuz? ve daha önemlisi iktidara defalarca sorduk: Siz bu kavramlar üzerinde anlaştınız mı?

"SUSARAK GEÇİŞTİREMEZSİNİZ"

Süreç boyunca sürekli 'demokratik cumhuriyet', 'demokratik toplum' ve 'demokratik entegrasyon' denildi. Fakat iktidar bu kavramların ne anlama geldiğini ve bunlarla ilgili ne konuşulduğunu millete bugüne kadar açıklamadı. Şimdi Bese Hozat çıkıyor ve 'demokratik entegrasyon' dedikleri şeyin öz yönetimin ve demokratik özerkliğin devlet tarafından kabulü olduğunu söylüyor. Cevap vereceksiniz. Bunlarla, bu kavramlar üzerinde anlaştınız mı? Türkiye'nin üniter yapısını ve mevcut idari düzenini değiştirecek talepler konusunda herhangi bir söz verdiniz mi? Milletin bilmediği ne konuştunuz? Neyi kabul ettiniz? Neyin sözünü verdiniz? Artık susarak geçiştiremezsiniz. Eskilerin güzel bir sözü vardır: Süküt ikrardan gelir. Bu kadar açık ifadeler karşısında hala susuyorsanız, Türkiye'nin üniter yapısını tartışmaya açacak, hatta parçalayacak bir düzen konusunda PKK/KCK ile bir anlaşma yaptınız demektir."

Kaynak: ANKA