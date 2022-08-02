İyi Partili Erdem: "Akp'ye Soruyorum, Fetö'den Boşalan Koltuklara Hangi Yapıyı Kadrolaştırıyorsunuz?" - Haberler

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İyi Partili Erdem: "Akp'ye Soruyorum, Fetö'den Boşalan Koltuklara Hangi Yapıyı Kadrolaştırıyorsunuz?"

İyi Partili Erdem: 'Akp'ye Soruyorum, Fetö'den Boşalan Koltuklara Hangi Yapıyı Kadrolaştırıyorsunuz?'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına ilişkin, “KPSS soruları, Yediiklim yayınevi deneme kitabı sorularıyla birebir aynı çıkmış! AKP’ye soruyorum; FETÖ’den boşalan koltuklara hangi yapıyı kadrolaştırıyorsunuz? Buna hukuken suçüstü denir! Derhal savcılar harekete geçmeli” açıklamasını yaptı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınladığı iddialarına ilişkin, "KPSS soruları, Yediiklim yayınevi deneme kitabı sorularıyla birebir aynı çıkmış! AKP'ye soruyorum; FETÖ'den boşalan koltuklara hangi yapıyı kadrolaştırıyorsunuz? Buna hukuken suçüstü denir! Derhal savcılar harekete geçmeli" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, 2022 KPSS sorularından bazılarının daha önce bir yayınevi tarafından yayınlandığı iddialarını; sosyal medya paylaşımında değerlendirdi.

Erdem, şu açıklamayı yaptı:

"KPSS soruları, Yediiklim yayınevi deneme kitabı sorularıyla birebir aynı çıkmış! AKP'ye soruyorum; Kime, neyi peşkeş çekiyordunuz? FETÖ'den boşalan koltuklara hangi yapıyı kadrolaştırıyorsunuz? Buna hukuken suçüstü denir! Derhal savcılar harekete geçmeli!"

ANKA / Güncel

Bahadır Erdem İYİ Parti KPSS Güncel Haberler

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