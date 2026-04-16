İyi Partili Çömez: "Sana Emanet Edilmiş Bir Yavruya Sen Sahip Çıkamazsan ve 'Bu Siyaset Dışı Bir Meseledir' Dersen Bu Millete Haksızlık Olur"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(KAHRAMANMARAŞ) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, beraberindeki heyetle okul saldırısının gerçekleştiği Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu. Hastanede yaralı öğrencileri ziyaret eden ve ailelerle görüşen Çömez, "Sana emanet edilmiş bir yavruya sen sahip çıkamazsan, koruyamazsan ve 'Bu siyaset dışı bir meseledir' dersen bu millete haksızlık olur. Birilerinin bununla ilgili hesap vermesi lazım" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, partisinin Manisa Milletvkili Şenol Sunat ve Gaziantep Milletvekili Mustafa Gürban ile Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin gelişmeleri yerinde takip etmek üzere kente geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören yaralı öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan ve ailelerle bir araya gelen Çömez, saldırıyla ilgili ihmaller zinciri ve yönetim anlayışına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Türkiye'nin bir gün arayla Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta benzer acılar yaşadığına işaret eden Çömez, konunun tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini vurguladı. Çömez, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye bugüne kadar hiç karşılaşmadığı çok vahim bir olayla karşılaştı. Bir gün önce Urfa'da, ertesi gün Maraş'ta birbiriyle bağlantılı olduğunu düşündüren gelişmelerle birlikte ne yazık ki çok vahim, çok acı veren bir tabloyla karşılaştı. Bu konunun bütün boyutlarıyla ele alınması lazım. Neden oldu, nasıl oldu, hangi ihmaller var? Sadece oyun konsollarında devşirilen, vahşileştirilen bir gençlik mi var? Yanı sıra bunları denetlemeyen, öngöremeyen bir yönetim anlayışı mı var? ve okulları koruyamayan, sürece sadece ideolojik gözlükle bakan bir anlayış mı var?"

"Soru ve araştırma önergelerimiz karşılıksız kaldı"

İYİ Parti olarak sokaklardaki ve okullardaki güvensizlik ortamını defalarca Meclis gündemine taşıdıklarını söyleyen Çömez, uyarılarının dikkate alınmadığını ifade etti. Çömez, "Biz parti olarak birçok defa sokak çeteleri, okullardaki güvensizlik, gençleri esir alan uyuşturucu ile ilgili araştırma önergeleri verdik, soru önergeleri verdik. Hepsi karşılıksız kaldı. Bugün maalesef çok acı bir olay münasebetiyle buradayız" diye konuştu.

"Aileler hesap soruyor, 'Ben yavrumu devlete emanet ettim' diyor"

Hastanede görüştüğü ailelerin büyük bir dram içerisinde olduğunu ve çocuklarını devlete güvenerek okula gönderdiklerini anlattıklarını aktaran Çömez, "Az önce yoğun bakıma gittik. Çıkışta ailelerle konuştuk. Ailelerin gözü yaşlı. 'Biz devlete emanet ettik çocuklarımızı' diyorlar. 'Ben kime güveneceğim?' diyor. ve hesap soruyor aile. Çok haklı olarak hesap soruyor. ve biz de onların temsilcisi olarak hesap sormak zorundayız. Sana emanet edilmiş bir yavruya sen sahip çıkamazsan, koruyamazsan, kollayamazsan ve böyle hassas bir günde 'Bu siyaset dışı bir meseledir. Bunu siyaset konusu yapmayın, üstünde durmayın' dersen bu millete haksızlık olur. Birilerinin bununla ilgili hesap vermesi lazım" ifadelerini kullandı.

Çömez, yaralı çocukların tıbbi durumuna ilişkin detaylı bilgi aldığını belirterek, çocuklardan ikisinin durumunun kritik olduğunu ve entübe edildiklerini söyledi. Çömez, "Müdahaleler zamanında ve yerli yerince yapılmış. Zor, karmaşık ve komplike ameliyatları başarıyla gerçekleştirmişler. İnşallah yavrularımız bir an önce sağlığına kavuşacaklar" dedi.

"Sorumlular 'Nerede hata yaptım' diye hesap sormalı"

Saha çalışmalarında okul yönetimi ve saldırganla ilgili önemli bilgilere ulaştıklarını ancak bu detayları şu an için paylaşmayacaklarını söyleyen Çömez, Meclis'te komisyon kurulduğunda tüm gerçeklerin gündeme getirileceğini ifade etti. Çömez, yetkililere seslenerek şunları kaydetti:

"Bu yaşanan olaydan ders çıkartmak lazım. İbret almak lazım. Sorumlular, ilgililer başlarını iki elinin arasına alıp 'Ben nerede hata yaptım? Nasıl önleyebilirdim? Neden önleyemedim?' diye hesap sormaları lazım. Okulda yapılan yönetim değişikliği, katille ilgili daha önceden bilinen gerçekler... Tüm detayları saha çalışmalarında öğrendik, edindiğimiz bilgiler var. Ama şimdilik bunları paylaşmayacağız. Komisyon kurulduğunda partimizin temsilcisi bütün bu meseleleri gündeme getirecek."

Kaynak: ANKA