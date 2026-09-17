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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Osmaniye'de partililerle görüştü

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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Osmaniye'de partililerle görüştü
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Osmaniye'de partililerle bir araya geldi.

Kavuncu, kentteki programı kapsamında İYİ Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yaptığı konuşmada, bölge ziyaretlerinde teşkilatlarla bir araya gelip talepleri dinlediklerini söyleyen Kavuncu, genel merkez düzeyinde politikalar üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kavuncu, "Bayrak Açıyoruz" mitinglerinin üçüncüsünü cumartesi Aksaray'da gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Osmaniye'nin sorunları ve beklentilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyacağını kaydeden Kavuncu, konuşmasının ardından il yönetimi ve partililerle görüştü.

Kaynak: AA
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