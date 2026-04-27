İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "Devletin imkanlarını bu tarz iğrenç suçlar için kullanan kim varsa sonuna kadar gidilsin. Vatandaşın devlete olan inancını ve devletle kurduğu ilişkiyi bozan her kim varsa, ne gerekiyorsa yapılsın." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Kavuncu, Kahramanmaraş'taki okula saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin, tutuklanan babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'nin oğluna poligonda atış yaptırdığını hatırlattı.

Poligonda görevli polis memurunun görevinden uzaklaştırılmasını eleştiren Kavuncu, "Soruşturma başlatılıyor, neden? Görevini yapmadığı için. Bu polis memurunun karşısında kim var? Oğluyla birlikte poligona gelen birinci sınıf bir emniyet müdürü var. Ne bekliyorsunuz? Hepimizi perişan eden bu hadisede gördüğümüz birçok aksaklık su yüzüne çıktı. Çıkan aksaklıklardan bir tanesi de buydu." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, Tunceli'deki Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de "Devletin imkanlarını bu tarz iğrenç suçlar için kullanan kim varsa sonuna kadar gidilsin. Vatandaşın devlete olan inancını ve devletle kurduğu ilişkiyi bozan her kim varsa, ne gerekiyorsa yapılsın." dedi.

Ankara'da eylem yapan maden işçilerini desteklediklerini belirten Kavuncu, kamuoyunu işçilerle empati kurmaya davet etti.

Kavuncu, halkın enflasyon beklentisi ile hükümetin enflasyon hedefi arasında büyük bir makas bulunduğu, bunun da güven kaybının göstergesi olduğu görüşünü paylaştı.

TBMM'de kabul edilen sosyal medyaya yönelik düzenlemenin, veri güvenliği sorunlarına sebep olabileceğini öne süren Kavuncu, "Çocuklarımızın korunmasına, dijital güvenliğin sağlanmasına, sosyal medya provokasyonlarıyla ve dezenformasyonla mücadeleye evet. Ancak sansüre, baskıya, hukukun iktidarın istediği şekilde işletilmesi girişimlerine sonuna kadar hayır." değerlendirmesinde bulundu.