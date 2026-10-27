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İYİ Parti seçim hazırlıkları için karar aldı, Olgun sandık güvenliğini önceledi

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İYİ Parti seçim hazırlıkları için karar aldı, Olgun sandık güvenliğini önceledi Haber Videosunu İzle
İYİ Parti seçim hazırlıkları için karar aldı, Olgun sandık güvenliğini önceledi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, ülkenin seçim sathı mailine girdiğini belirterek partinin önceliğinin seçim ve sandık güvenliği olduğunu söyledi. İYİ Parti, geçen hafta sonu GİK toplantısında seçim hazırlıklarına başlama kararı aldı.

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, seçim sathı mailine girildiğini belirterek, "İyi Parti olarak öncelikli konumuz seçim ve sandık güvenliğidir. Seçim güvenliği yalnızca seçim gününden ibaret değildir. Aylar öncesinden başlayan bilgi, disiplin, koordinasyon ve kesintisiz takip gerektiren bir süreçtir" dedi.

İyi Parti, geçen hafta sonu gerçekleştirdiği GİK toplantısında seçim hazırlıklarına başlama kararı aldı.

İyi Parti Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, hem GİK hem de il başkanları toplantılarında sandık güvenliğine ilişkin detaylı sunum yaptı. Gerekli adımların atılması için İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu liderliğinde kararlar alındı.

Olgun, ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Ülkemiz an itibariyle seçim sathı mailine girmiştir. Bu nedenle İYİ Parti olarak öncelikli konumuz seçim ve sandık güvenliğidir. Seçim güvenliği yalnızca seçim gününden ibaret değildir. Aylar öncesinden başlayan bilgi, disiplin, koordinasyon ve kesintisiz takip gerektiren bir süreçtir. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı olarak hedefimiz çok net; Seçim takvimi açıklandığında hazırlıklara başlayan değil, o gün geldiğinde hazırlıklarını tamamlamış bir siyasi parti olmak. Bu nedenle İYİ Parti olarak tüm birimlerimizle birlikte her an yapılacak bir seçime hazırız. Partililerimiz ve vatandaşlarımız da bundan emin olsunlar, 'Verdiğimiz oy nereye gitti' diye hiç kimse endişelenmesin."

Kaynak: ANKA
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