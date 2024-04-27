İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu

HABER: OGÜN AKKAYA - MERVE GÜVEN KAMERA: ONUR BİNGÖL

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı olağanüstü kurultayda Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarıştı. 3. turda 611 oy alan Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

Sabah saat 11.00'de başlayan İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı. TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin 2. genel başkanı seçildi. Birinci ve ikinci turda gerekli çoğunluğa ulaşılamadı, Genel Başkanlık yarışı üçüncü turda sonuçlandı. Delegelerin kullandığı oyların 611'ini Dervişoğlu, 548'ini ise Koray Aydın aldı.

Salona giriş yapan Dervişoğlu, kendisine "İktidara doğru Dervişoğlu" sloganlarıyla karşılayan delegeleri selamladı. Dervişoğlu daha sonrasında kurultay divanında yer alan partililerle tokalaştı.

Başkanlık seçiminin tamamlandığı kurultay, genel idare kuurlu ve merkez disiplin kurulu üyelerinin seçilmesiyle devam edecek.