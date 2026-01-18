İyi Parti'nin 4'üncü Olağan Kurultayı… Dervişoğlu: "Bu Kutlu Hareket, Bu Andan İtibaren Sadece İktidar Hedefini Gözetiyor"

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak girdiği partisinin 4'üncü Olağan Kurultayı'nda oylamaya katılan tüm delegelerin oyuyla tekrar genel başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Birlikte bu yola çıktık, yürüdük, ağacın kökünü birlikte suladık, şimdi gövdesini oluşturacağız, dallarını ve yapraklarını birlikte inşa edeceğiz. Size söz veriyorum kurduğunuz bu kutlu hareket, bu andan itibaren sadece bir tek hedefi gözetiyor, o hedefin adı da iktidardır, iktidar olacağız" dedi.

İyi Parti 4. Olağan Kurultayı, Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kurultayda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, tek aday olarak seçime girdi ve oy kullanan bin 180 delegenin oyunu alarak bir kez daha genel başkanlığa seçildi.

Dervişoğlu, genel başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ben kendimi sizden biri hissettiğim için, birbirimize karşı vefa yollu bir borçlanmanın olmadığına inanıyorum, öncelikle bunu bilin. Hepiniz benim için çok önemlisiniz ama kongrelerde biliyorsunuz fiziki şartlardan kaynaklı darlıklar olabiliyor. Burada bulunan herkes ve bundan önce bu salonu şereflendirip dolduran herkes, benim Genel İdare Kurulu, Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu üyemdir. Hiçbirinizin diğerinden farkı yok, bu yolculuğa birlikte çıktık. Yolculuğumuzu birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Benim duygularımı biliyorsunuz, çıktığımız bu yolculukta çok büyük zorluklarla karşı karşıya olduğumuz dönemler yaşadık. O dönemlerin hiçbirini benim azmim, dirayetim ve çabamla aşmadım, siz yanımda olmasaydınız bu hareket başkalarının planları üzere yok edilmiş olacaktı. İYİ Parti'yi millet kurdu, millet yaşatıyor. Milletin her ferdine olan borcumuzla her geçen gün daha da büyüyor.

"İktidar olacağız"

Bugünkü kongrenin diğer kongrelerden farkı, sorumluluk yüklediniz omuzlarıma. Bu görevi teslim alırken sadece bu makamı teslim almıyorum, her birinizin beklentilerini, ülkülerini kalenin burçlarına dikmek için sizin tarafınızdan görevlendirildim. Terim de canım da size feda olsun. Birlikte bu yola çıktık, yürüdük, ağacın kökünü birlikte suladık, şimdi gövdesini oluşturacağız, dallarını ve yapraklarını birlikte inşa edeceğiz. Size söz veriyorum, kurduğunuz bu kutlu hareket, bu andan itibaren sadece bir tek hedefi gözetiyor, o hedefin adı da iktidardır, iktidar olacağız.

Hiç kimsenin kafasında kurduğu plana parça olunmamalıdır. Siyaset kolektif bir iştir, birbirinden farklı karakterlerdeki insanların, birbirilerinden farklı gelir gruplardan insanların, birbirinden farklı tahsil düzeyinden insanların ortak bir emeli gerçekleştirmek için sürdürdüğü yolculuktur siyaset. Onun için kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Hepiniz benim yol arkadaşımsınız. Herkesin sustuğu yerde biz susmayacağız. Herkesin tökezlediği yerde biz tökezlemeyeceğiz. Her zaman ileriye, daima ileriye gideceğiz. Yaşasın büyük Türk milleti, yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti. Ayak izlerine bastığımız kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun yolu hepimizin yoludur. Ne mutlu Türküm diyene."