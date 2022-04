İyi Parti'nin Emekli Maaşları ve Bayram İkramiyeleri İçin Verdiği Araştırma Önergesi Reddedildi

BURCU KAHRİMAN

İyi Parti'nin emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin güncellemesi için çözüm bulunması amacıyla verdiğini araştırma önergesi TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "Bin liralık ikramiye 5 Haziran 2018'de 3,25 çeyrek altın alıyordu. 13 Mayıs 2021'de bin 100 lira yaptığınız. Ramazan ikramiyesiyle bu 1,35'e ve bugün yine bin 100 lira verecek olursanız 0,73'ün altına inmiş. Yani 3,25 çeyrek altınla başlamışız 2018'de, bugün 0,73'e inmiş, bu kadar fakirleşmiş" dedi. AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de "En düşük yaşlılık aylığı kaç paraydı 2002 öncesi? 24 liraydı. Şimdi bin 300 lira. Yeter mi? Yetmez" diye konuştu.

İYİ Parti'nin emekli maaşları arasındaki eşitsizliğin giderilmesi, emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin insan onuruna uygun yaşam koşularına göre güncellenmesi için çözümler bulunması amacıyla verdiği araştırma önergesinin doğrudan gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. İYİ Parti Grubu adına konuşan Isparta Milletvekili Aylin Cesur, önergenin gerekçesini şöyle açıkladı:

"3,25 ÇEYREK ALTINLA BAŞLAMIŞIZ 2018'DE, BUGÜN 0,73'E İNMİŞ"

"Haziran 2018'de bin liraydı bayram ikramiyesi, 2021'de, biz söyleye söyleye şapkadan kuş çıkardınız, bin 100 lira yaptınız. Bin liralık ikramiye 5 Haziran 2018'de 3,25 çeyrek altın alıyordu, iki ay sonra Kurban'da bu 2,69'a indi. 4 Haziran 2019 Ramazan ikramiyesiyle 2,53'e, 24 Mayıs 2020 Ramazan ikramiyesiyle 1,59'a… 13 Mayıs 2021'de bin 100 lira yaptığınız. Ramazan ikramiyesiyle bu 1,35'e ve bugün yine bin 100 lira verecek olursanız 0,73'ün altına inmiş. Yani 3,25 çeyrek altınla başlamışız 2018'de, bugün 0,73'e inmiş, bu kadar fakirleşmiş.

"BAYRAM MUTLULUKTU, BEREKETTİ BU MEMLEKET TOPRAKLARINDA, ONU ALDINIZ İNSANLARDAN"

Temmuz ayında zam verilmeyecek, 2 bin 500 lira bile alamayacak maaşı tamamlananlar 2 bin 500'e. Hala emeklilerimizin çoğunun bundan haberi yok ve bu yanlış politikalarınızı düzeltmezseniz yakında emekliye maaş veremeyeceğiz, burada bunu tartışacağız… Bir an önce kendinize çeki düzen vermek ve söylediklerimizi bir an önce dikkate almak zorundasınız. Bu mudur şahlanan ekonominiz, soruyorum? Şahlandıra şahlandıra bu hale getirdiniz memleketimizi. Bu hak mıdır emekliye değerli arkadaşlar, soruyorum hak mıdır? Emeklimiz açlık sınırının yarısı kadar ücret alırken biz bu koltuklarda -dediğim gibi- pişkin pişkin oturamayız. Siz ne yaptınız biliyor musunuz? Bayram mutluluktu, bereketti bu memleket topraklarında, onu aldınız insanlardan."

"EMEKLİLİK YAŞINI YÜKSELTTİNİZ, İNSANLARI ÖLENE KADAR ÇALIŞMAYA ZORLADINIZ"

HDP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da iktidara şu eleştirilerde bulundu:

"Emeklilik meselesi işçi meselesidir, sınıf meselesidir. Çünkü patron, çalışırken işçinin kanını emer, onun alabileceği her şeyini alır ve kişi üretim dışına düştüğü anda onu bir hurda gibi, bir yük gibi görür ve dışarı atar. 13 milyon emekli -bunun 9 milyonu kendisi emekli olmuş- patronlar için ek bir yüktür, sırtta taşınan bir kamburdur ve patronların devleti ve iktidarı için de engelliler gibi emekliler de sırtta taşınan kamburdan başka bir şey değildir. O yüzden onlar, bir an önce ölmesi gereken, bir an önce ortadan kalkması gereken, sefalet içinde yüzmesi kimseyi ilgilendirmeyen insanlar yığınıdır.

Bir araştırmacı diyor ki 'Böyle giderse yakın zamanda 10 milyon çalışan, 2,5 milyon lirayla geçinmek zorunda kalacak emekli olduğunda'. Emeklilik yaşını yükselttiniz, insanları ölene kadar çalışmaya zorladınız, ölmeyip de emekli olanları da ölüme sürüklüyorsunuz, sefalet içinde yaşamaya zorluyorsunuz."

"EMEKLİLERİMİZİ YOK SAYAN, EMEKLİLERİMİZİ YÜK OLARAK GÖREN BU SİSTEME İTİRAZIMIZ VAR"

CHP Grubu adına söz alan Burdur Milletvekili Mehmet Göker de şu tepkiyi gösterdi:

"Bu zor ekonomik şartlarda Türkiye'de bulunan 13 milyon emeklinin sadece ve sadece yüzde 2'si emekli maaşıyla geçinebilmekte. Geriye kalan yüzde 98'i maalesef ikinci bir iş yapmak zorunda, o da iş bulabilirse. Verdiğiniz bayram ikramiyesi, -ki artış yapmadınız- dolar kuru artışına göre hesaplarsak reel olarak yüzde 70 oranında azalmış vaziyette ve siz, yine bu bayramda da çocuğuna, torununa harçlık vermek isteyen emeklilerimizin boynunu bükük bıraktınız. Aylık 2 bin 500 lira yani açlık sınırının yarısı kadar maaş alan emeklilerimize enflasyon oranında dahi bir artış sağlayamadınız. Emeklilerimizi yok sayan, emeklilerimizi yük olarak gören bu sisteme itirazımız var."

"BÜTÜN BU KRİZLERE RAĞMEN EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI KAÇ PARAYDI 2002 ÖNCESİ? 24 LİRAYDI. ŞİMDİ 1.300 LİRA"

Muhalefetin ardından AKP Grubu adına da Manisa Milletvekili Uğur Aydemir söz aldı. Aydemir, şöyle konuştu:

"Enflasyonu konuşurken, emekli maaşlarını konuşurken, ekonomiyi konuşurken her zaman şunu söylüyoruz: Terazinin bir kefesine dünü, AK Parti hükümetleri öncesindeki Türkiye'yi ve bir kefesine de AK Parti hükümetleri zamanındaki ekonomiyi koymamız lazım. ve artı; dünya konjonktürünün geçtiği süreci de unutmadan bunları değerlendirmek lazım. Konuşmacı arkadaşlarımız defaatle 2018 yılında zaten tekrar ettiler, onlar da bunu biliyorlar. Biz, bütün bu krizlere rağmen… Bakınız, en düşük yaşlılık aylığı kaç paraydı 2002 öncesi? 24 liraydı. Şimdi bin 300 lira. Yeter mi? Yetmez.

En düşük emekli maaşımızı 2 bin 500 liraya çıkarttık. Yani bunları göz ardı ederek, bunları görmezden gelerek hükümetimizi eleştirirken bunlara dikkat etmek lazım."

İYİ Parti'nin önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.