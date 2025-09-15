İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'ndan Orkun Özeller'e Destek

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç'ın, emekli albay Orkun Özeller'i hedef alan ifadelerine tepki göstererek, "Orkun Komutan, kahraman bir Türk subayıdır, asla yalnız değildir" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç'ın, emekli albay Orkun Özeller'i hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Türkoğlu, Orkun Özeller'le yan yana olduğu fotoğrafı ekleyerek, açıklama yaptı.

Paylaşımında, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Dosta Sesleniş" şiirinden, "Od düşmüş gönlüme. Söndür de derdine yan… Muhanne yolu kesmiş, çöldeki merdine yan… Yarınlar kalleş dolu! Mert olan her düne yan…" dizelerine yer veren Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Dostum ve dava arkadaşım Orkun Özeller, terörle mücadelede canını ortaya koymuş; askerimizin başına çuval geçiren ABD'ye meydan okumuş kahraman bir Türk subayıdır… Vatan davası ve milli onur söz konusu olduğunda gözünü budaktan sakınmayan Orkun Komutan asla da yalnız değildir… Unutulmasın ki, Aziz Türk milleti de her zaman haklıdan ve dimdik duranlardan yana olmuştur, olmaya da devam edecektir…"

Emekli Albay Orkun Özeller'in, terör örgütünün silah bırakmasının ardından yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamalara karşılık, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orkun Özeller'i hedef alarak, "Halkın huzur ve sükununun sağlanması açısından çok mühimdir ve yetkililer bu doğrultuda önlem almalıdır. Yoksa seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır" ifadelerini kullanmıştı.