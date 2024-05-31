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İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, EYT mağduriyetini gidermek için kanun teklifi verdi

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çıraklık ve stajda geçirdikleri süreler kapsam dışında tutulduğu için EYT'den yararlanamayanların mağduriyetini gidermek için kanun teklifi verdi.

(ANKARA)- İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çıraklık ve stajda geçirdikleri süreler kapsam dışında tutulduğu için Eyt'den yararlanamayanların mağduriyetini gidermek için kanun teklifi verdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çıraklık ve stajda geçirdikleri süre dahil edilmediği için EYT düzenlemesinden yararlanamayanların emekliliğine imkan tanıyacak kanun teklifini TBMM'ye sundu. Zorlu'nun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin gerekçesinde  şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda EYT olarak bilinen 7438 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrası 8.9.1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı olanların emeklilik hakları teslim edilmekle birlikte yine aynı düzenleme ile yeni yeni mağduriyetler ortaya çıkmıştır. EYT Kanunu sonrasında ortaya çıkan mağdurların başında yine işçi gibi memur gibi alın teri dökmüş, gerçekten iş ilişkisi kurulmuş stajyer ve çıraklar gelmektedir. Stajyer ve çıraklar 5510 sayılı Kanunun sigorta hak ve yükümlülükleri bakımından sigortalı sayılırken kanunlarda açıkça engel yokken EYT Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur. Teklif ile 7438 sayılı Kanun sonrasında en büyük mağduriyet yaşayan stajyer ve çırakların EYT düzenlemesinden yararlanması amaçlanmaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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