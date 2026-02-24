İyi Partili Turhan Çömez "Yine Kim Çöküyor Milletin, Devletin Malına?" Diye Sordu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Açıklama Yaptı

(İSTANBUL) İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ataşehir'de koru içerisinde bulunan ve 20 bin kişiye hizmet veren Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) önünde iş makinalarının çalışmasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Bölgeye derme çatma bir ASM yapıldığını belirten Çömez, "Yine kim çöküyor milletin, devletin malına?" sorusunu yöneltti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de yazılı bir açıklamayla bölgeye Acil Durum Hastanesi yapılacağını, bu sürede bedelsiz olarak bir ASM inşaa edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmamış; hasta ve çalışanlarımız açısından mağduriyet oluşmamıştır" denildi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ataşehir'de koru içerisinde bulunan ve 20 bin kişiye hizmet veren Aile Sağlık Merkezi'nin (ASM) önünde iş makinalarının çalışmasını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Vatandaş tarafından bağışlanan koru içerisine 20 bin kişiye hizmet veren Aile Sağlık Merkezi'nin kapısına neden iş makinaları dayandığını soran Çömez paylaşımında şunları dile getirdi:

"Yine kim çöküyor milletin, devletin malına?"

"Böyle bir rezalet ancak tek adam rejimlerinde olur! 60 dönüm muhteşem bir koru, İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde, İçerenköy'de. Vatandaş bu koruyu 'sağlık merkezi' yapılması şartı ile devlete bağışlıyor. Sağlık Bakanlığı da milyonlarca TL harcayarak buraya bir 'Aile Sağlığı Merkezi' inşa ediyor. Nihayet inşaat geçen yaz bitiyor ve doktorlar, hemşireler heyecanla burada çalışmaya başlıyor. ASM tam 20 bin kişiye hizmet veriyor. Aradan 6 ay geçiyor ve bir gün ASM'nin kapısına iş makineleri dayanıyor, şirket görevlisi olduğu sanılan bir kişi; 'Buradan çıkmanız lazım' diyerek personele talimat veriyor! Bu arada başka bir yerde birkaç konteyner bir araya getirilip derme çatma bir ASM yapılıyor ve hastalar buraya yönlendiriliyor. Kim bilir kim var arkasında? Yine kim çöküyor milletin, devletin malına? Böyle bir kepazelik, olmaz ya, oldu diyelim, bir medeni ülkede; O hükümet bir gün ayakta duramaz! Konuyu Meclis gündemine taşıyoruz! Yazık bu ülkeye!"

Çömez'in paylaşımından sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yaptı. "Sosyal medyada gündeme gelen bazı iddialar üzerine toplumu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zaruriyeti doğmuştur" diyen Müdürlük açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde sağlık hizmet sunum kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar planlı ve kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Ataşehir ilçesinde, yaklaşık 180 dönüm alan üzerinde hizmet veren hastanemizde halihazırda 310 yatak kapasitesiyle sağlık hizmeti sunulmaktadır. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 1453 yatak kapasiteli ana hastane ile 99 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi projelendirilmiş olup ihale süreci tamamlanmıştır. Öncelikli olarak yapımına başlanacak olan 99 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi inşaatı kapsamında mobilizasyon sahası planlamaları yapılmıştır. Bu süreçte, daha önce Ataşehir ilçesinde farklı bir alandan taşınarak hastane yerleşkesi içerisine kurulan prefabrik İçerenköy Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasının, planlanan inşaat sahasına denk geldiği tespit edilmiştir."

"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmadı"

Söz konusu durum üzerine yüklenici firma tarafından, kurum bahçesinde inşaat alanına denk gelmeyen uygun bir bölgede bedelsiz olarak 5 birimli yeni bir Aile Sağlığı Merkezi inşa edilmiştir. Yeni ASM binası modern, kullanışlı ve sağlık hizmet sunumuna uygun şekilde planlanmış olup hizmet kesintisi yaşanmadan faaliyete alınmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde herhangi bir aksama yaşanmamış; hasta ve çalışanlarımız açısından mağduriyet oluşmamıştır. Sağlık hizmetleri kesintisiz ve etkin şekilde sunulmaya devam etmektedir."

Kaynak: ANKA