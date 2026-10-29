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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, vefat eden eski Bakan Erkan için taziye mesajı paylaştı

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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, vefat eden eski Bakan Erkan için taziye mesajı paylaştı
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Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve OHAL Bölge Valisi Ünal Erkan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Erkan için taziye mesajı paylaşarak Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Emniyet Teşkilatımızın kahraman müdürlerinden, Türk siyaset ve devlet hayatının mümtaz şahsiyetlerinden Devlet eski Bakanımız Sayın Ünal Erkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi.

Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi Ünal Erkan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Emniyet Teşkilatımızın kahraman müdürlerinden, Türk siyaset ve devlet hayatının mümtaz şahsiyetlerinden Devlet Eski Bakanımız Sayın Ünal Erkan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ülkesine ve devletine üstün hizmetlerini şükranla anıyor, Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun" dedi.

Kaynak: ANKA
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