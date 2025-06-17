İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, Süleyman Demirel'i Anarak Saygısını İfade Etti

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, " Türkiye'nin kalkınmasına katkıları ve demokrasi mücadelesindeki kararlılığıyla iz bırakan büyük devlet ve siyaset insanı, 9'uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"'Bizim kavgamız, bozkırla yeşilin kavgasıydı...' Türkiye'nin kalkınmasına katkıları ve demokrasi mücadelesindeki kararlılığıyla iz bırakan büyük devlet ve siyaset insanı, 9'uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."