İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Deprem Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda can kaybı olmamasını diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Balıkesir merkezli olarak meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
