Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na üye gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya, " Meclis Başkanı'ndan bize gelen bir resmi yazı da yok. Sayın Meclis Başkanı bize geldi, temennilerini ifade etti. Biz de ona Türkiye'nin gerçeklerini anlattık" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından bir gazetecinin İzleme Komisyonu'na üye gönderip göndermeyeceklerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, "Kendisiyle yapılan görüşmelerin sonucunda zaten 'Ben herhangi bir yere halen mektup göndermiş falan değilim' diyor. Dolayısıyla Meclis Başkanı'ndan bize gelen bir resmi yazı da yok. Sayın Meclis Başkanı bize geldi, temennilerini ifade etti. Biz de ona Türkiye'nin gerçeklerini anlattık. Mesele bu" dedi.

Kaynak: ANKA