İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Aliağa patlamasında ölen işçiler için başsağlığı diledi

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Aliağa patlamasında ölen işçiler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ölen işçiler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa diledi. Dervişoğlu, sosyal medya açıklamasında enkaz altındaki işçilere sağ salim ulaşılması temennisini paylaştı.
(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileğinde bulunarak enkaz altında kalan işçilere sağ salim ulaşılması temennisini paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan her bir işçimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimizdir. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.