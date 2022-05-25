İyi Parti'li Özkan, Bir Tır Dolusu Göçmenin Gebze'de İnerek Şehre Dağılmasını Gösteren Videoyu "Sessiz İstila" Başlığıyla Paylaştı - Haberler

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 59 plakalı bir TIR'ın içinden onlarca göçmenin indiği ve kaçarak şehre dağıldığı görüntüleri içeren bir videoyu sosyal medya hesabından "Sessiz İstila" başlığıyla paylaştı. Özkan'ın gönderme yaptığı, göçmen sorununa dikkat çeken ve "Sessiz İstila" adını taşıyan kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu gözaltına alınmıştı.

İYİ Partili İbrahim Özkan, Türkiye'nin gündeminde olan kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için sosyal medya hesabından paylaştığı video en çok izlenenler arasına girdi. Özkan, bir TIR'dan onlarca kaçak göçmenin indiğini gösteren ve bir vatandaş tarafından çekildiği anlaşılan görüntüleri Twitter hesabından, "Sessiz İstila" başlığıyla paylaştı. Görüntülerde, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 59 plakalı bir TIR'ın dorsesinden onlarca genç göçmenin indiği ve koşarak şehire dağıldığı görülüyor. Özkan, "SESSİZ İSTİLA! Bir tır KAÇAK sınırlardan Gebze'ye kadar gelene kadar nasıl tespit edilemez" mesajıyla bu görüntüyü paylaştı.

"SESSİZ İSTİLA" FİLMİNİN YAPIMCISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Özkan'ın büyük harflerle yazdığı "Sessiz İstila" ile mayıs ayının ilk günlerinde YouTube üzerinden yayınlanan ve kısa sürede 2,2 milyondan fazla izlenmeye ulaşan göçmen sorununa dikkat çeken kısa filme gönderme yaptı. 2043 yılında Suriyelilerin Türkiye'de yönetimde ve sosyal hayatta hakim bir konuma geldiği, Türklerin ise iş bulamadığı ve Türkçe konuşamadığı bir senaryoya yer verilen söz konusu kısa filmin yayınlanması üzerine göç ve göçmen karşıtlığı gibi konularda tartışma yaşanmıştı. Yapımcısı Hande Karacasu ise gözaltına alınmış, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.