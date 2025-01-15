İyi Parti'li Ofluoğlu'ndan İmralı Görüşmelerine Tepki: "Sonuç Bir Seçime, Bir Anayasa Değişikliğine Evrilecek, Asıl Tehlike Bu"

Haber : Halil Yatar / Kameraman: Cemal Aytekin

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, terörle ilgili yürütülen süreç ve İmralı görüşmelerine ilişkin, "Neticede sonuç bir seçime, bir anayasa değişikliğine evrilecek, 'bu anayasa değişikliğini seçime yönelik nasıl yapabiliriz bunun bedeli ne olursa olsun' söylemi üzerinden hareket ediyorlar. Asıl tehlike bu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki çağrısının ardından, heyetlerin İmralı'da yaptıkları görüşmelerle devam eden süreci, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Ofluoğlu, "yeni sürece", hem şehit aileleri ve gazilerin hakları yönünden hem de İYİ Parti olarak karşı olduklarını söyledi.

Yeni süreci, "ülkenin üniter yapısına yönelik bir hamle" olarak gördüklerini ve bu sürece tek başlarına kalsalar dahi karşı duracaklarını aktaran Ofluoğlu, "Meclise hedef gösteriyor, yol gösteriyor terörist başı... Meclis'te gösterdiği yol ne? Anayasa. Varsa yoksa iktidar. İktidar için her yol mubah bunlar için. Bizim milli değerlerimiz, manevi değerlerimiz, milli varlığımızın tehdit altında olup olmamasının da önemi yok" diye konuştu.

"Sonuç bir seçime, bir anayasa değişikliğine evrilecek, asıl tehlike bu"

Sürecin aslında bir sorun değil, yaklaşan seçimlerden kaynaklandığını dile getiren Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Bir paradigmadan bahsediyor terörist başı, uyuşturucu baronu. İmralı'daki cani, bu paradigmaya MHP Genel Başkanı'nın ve Cumhurbaşkanı'nın da güç vereceğini söylüyor. Yani 'Bu paradigma bana ait' diyor. Bu paradigma terörist başına ait değil, onun kuklası olduğu emperyal güçlere ait olduğu belli. Böyle bir söylemin, 'Türk haklarının kaderi' söylemi, 'Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyen Anayasa'nın 66'ıncı maddesinin neresine bağdaştırıyorlar? Şehit ailelerinden utanmıyorlar. Bedel ödeyen gazilerden 20 yaşında hayatının baharında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı ve birliği için hayatını, geleceğini, umutlarını feda etmiş gazilerden utanmıyorlar mı? Birinci açılım sürecinde 800'e yakın şehidimiz oldu. Bunun en az 3 katı da gazi oldu maalesef. 2013'teki açılım sürecinin amacı 2014'teki yerel seçim ve 2015'teki genel seçim. Onlar için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığını, üniter yapısını tehdit etmesi, bu söylemlerin ileriye dönük federatif yapıyı bunların aklına getireceği düşünceleri falan değil. Neticede sonuç bir seçime, bir anayasa değişikliğine evrilecek, 'bu anayasa değişikliğini seçime yönelik nasıl yapabiliriz' bunun bedeli ne olursa olsun söylemi üzerinden hareket ediyorlar. Asıl tehlike bu"

"Ne olacak bunun sonu? Federal yapı mı"

İYİ Partili Ofluoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da "Barış için devam ederse bu görüşmeler iyi bir sonuç alınacağını değerlendiriyoruz. Böyle olmazsa ortalık Gazze'ye döner" sözlerine de şöyle tepki gösterdi:

"Şu cürete bakar mısınız? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tehdide ses çıkarmamasını anlamıyorum. Terörü, teröristi övmek değil midir bu? Halkı galeyana getirmek değil midir? 'Bir kitleye yönelik suç unsuru oluşturacak eylemlere yöneliriz' deyip devleti tehdit etmek değil midir? Ne olacak bunun sonu? Federal yapı mı olacak, ne isteyecekler? ya da yeri gelecek PKK'ya karşı mücadele etmiş askerleri mi yargılayacaklar, ben merak ediyorum. ya da terörle mücadelede gazi olmuş gazilerin unvanını mı alacaklar? ya da yine terörle mücadelede şehit olmuş, canlarıyla bu toprakları vatan yapanların mirasçısı, yadigarları analardan, babalardan, eşlerden, evlatlardan şehitlik beratlarını mı alacaklar"

"Elbette biz de terörsüz Türkiye istiyoruz"

Sürecin, "yeni anayasa ve iktidarın koltuk derdi" olduğunu söyleyen Ofluoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, bedeli ödenerek ortaya konmuş bir devlettir. Yanımızdaki, güneyimizdeki ülkeler gibi cetvelle sınırları çizilmedi. Bir kere daha söylüyorum. Bedeli ödenerek çizildi bu ülkenin sınırı. Bunu yok saymayı kabul etmiyorum. Elbette biz de terörsüz Türkiye istiyoruz." dedi.

Kevser Ofluoğlu, teröristsiz Türkiye'yi, "terörist başıyla, terörist başını muhatap alarak, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir acziyet içinde, İmralı canisinden medet umarmış gibi, onu bir çözüm unsuru olarak gösteren" sürecin karşısında olduklarını belirterek, "Onun için de onları muhatap almadık. Meclise hedef gösteriyor yol gösteriyor terörist başı... Meclis'te gösterdiği yol ne? Anayasa. Varsa yoksa iktidar. İktidar için her yol mübah bunlar için. Onun için bizim milli değerlerimiz, manevi değerlerimiz, milli varlığımızın tehdit altında olup olmamasının da önemi yok" diye konuştu.

" Şu an mevzu vatan, gerisi de bizim için teferruat "

Kevser Ofluoğlu, sürece karşı duran Meclis'teki tek parti olduklarını ifade ederek, "İYİ Parti, durduğu yerde, sağlam bir şekilde, Türk milletinin ve Türk devletinin menfaatlerini koruyup kollamaya devam edecek. Kim nereye giderse gidebilir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti olarak devlete, bu toprakları vatan yapan gazilere, şehitlere sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurgulayan Ofluoğlu, "Mevzu vatan. Gerisi de bizim için teferruat. Terörsüz Türkiye, terörist başıyla değil, gereğini yaparak olur. Müzakereyle değil, mücadeleyle olur. Müzakereyi devlet terörist başıyla yapmaz. PKK'yı siyasallaştırmanın, terör örgütünün önünü açmanın bir yolu. Bunu görmemeleri mümkün değil. Ama anayasa değişikliği için her yol mubah bunlar için. Buna engel olacağız. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.