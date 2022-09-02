İYİ Parti'li Erdem'in makam şoförü, adli kontrolle serbest Güncel Haberler Eskişehir'de, ciple yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin'e çarparak ölümüne neden olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in makam şoförü Murat Aydemir, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Dün gece saatlerinde Eskişehir- Bursa karayolunun 4'üncü kilometresinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in şoförü Murat A.'nın (49) kullandığı 34 UN 1817 plakalı lüks cip, yolun karşısına geçmek isteyen Yüksel Tekin (51) isimli kadına çarptı. KADIN HAYATINI KAYBETTİ Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan kadın yapılanmüdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. BAHADIR ERDEM YARA ALMADI Olay sonrasında Erdem'in şoförünün ifadesi alınmak üzere Çukurhisar Jandarma Karakolu'na götürüldüğü belirtildi. Kaza sırasında Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in araçta bulunduğu ve yaralanmadığı öğrenildi. Şoför Murat A. Çukurhisar Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat A., çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bahadır Erdem Murat Aydemir Yüksel Tekin İYİ Parti 3. Sayfa Güncel Haberler

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