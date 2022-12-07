İYİ PARTİ'Lİ CESUR: ÖRS'ÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan arbedede fenalaşarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü, milletvekilleri ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile İYİ Parti'li milletvekilleri, Örs'ün durumuna ilişkin bilgi aldı. İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin, "Saldırı sonrasında başına yediği darbe sonrası Vekilimizin genel durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben kendisini revire götürmek gerektiği için eşlik ettim. TBMM revirinde müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. EKG çekmelerini rica ettik. Kendisine geçen seneden pil takıldığını bildiğim için EKG çekilmesini istemiştim. EKG'de, kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin maalesef bozulduğunu gördük. Onun üzerine derhal ambulansla hastaneye getirmeye karar verdik. İlk müdahale ile beraber ilaç uygulandı. Yapılan müdahale, 'kalbin geri döndürülmesi' diye bilinen kardiyoversiyon tedavisidir. Çok önemli bir hadisedir. Çok kısa sürede yapılmazsa hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi. Ancak şu anda hayati tehlikesi devam ettiği için yoğum bakımda tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Zorlu ise, TBMM'deki kavga anına ilişkin, "Milletvekilimiz konuşmasını yaparken bir müdahale girişimi oluyor. Hüseyin Bey, olayı yatıştırmak adına davranırken o sırada AK Parti'li bir milletvekili, parmağında da bir yüzükle milletvekilimize saldırıyor. Çok ağır bir hayati tehlikesi olan bir durumdayız. Bu milletvekilliği değildir; bu düpedüz milletin cellatlığına soyunmaktır. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz" dedi.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: FİZİKİ BİR ŞEY OLMAMASI GEREKİR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Burada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şey olmaması gerekir. Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun, dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hamdolsun durumu iyiymiş" diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Mehmet Göker de Örs'ün bilincinin açık olduğunu söyleyerek, "Tamamen girdiği stresle alakalı bir durum. Bir gün kontrol amaçlı tutulacak. İnşallah aramıza dönecek" dedi.

Ardından tekrar açıklama yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, "Vekilimize geri döndürme işlemi yapıldı. Uyutuluyor, gelenler ise sadece bizimle görüştü. Doktoru ile herhangi bir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. (DHA)