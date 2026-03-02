İyi Parti Genel Sekreteri Özel'den Komisyon Raporuna Tepki: "Sizin Akıl Dışı Fantezilerinizin Türkiye'ye Ağır Maliyeti Artık Taşınamaz Hale Geldi"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna tepki gösterdi. Komisyona üyelerine "komisyoncular" diye seslenen Özel, "Siyasal dinci fantezilerinizi artık bir kenara bırakın. Sizin akıl dışı fantezilerinizin Türkiye'ye olan ağır maliyeti artık taşınamaz hale geldi" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve komisyonun hazırladığı rapora ilişkin bir video mesaj yayımladı.

Osman Ertürk Özel, "20 kez toplandılar, akı kara, karayı ak etmek için. Adına da Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dediler. Karşı çıkan vatanseverlere de komisyon adına atıf yaparak 'Siz bunlara karşı mısınız' diye çıkıştılar. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali. Neyin ne olduğunu bilirler bilmesine ama ben yine de anlatayım" diye konuştu.

İYİ Parti olarak, milli dayanışmadan, kardeşlikten, demokrasiden yana olduklarını söyleyen Özel, şunları kaydetti:

"Ama biz sizin Türk milletinin vatanı üzerindeki komisyonculuğunuza karşıyız. Milletin mülkü üstünde hadsizce tepinmenize karşıyız. Siz bu komisyonu ailenizin tarlaları, bahçeleri, arsaları üzerine kursaydınız karşı çıkmazdık. 'Çok çok mirasyedi, hayırsız tipler ailelerinin mülkünü talan ediyorlar' derdik. Ama siz vatan üstüne komisyon kurdunuz. Milletin mülkü üstüne oyun kurdunuz. Keyfinize göre oynayacağınızı sandınız. Milletin mülkünü korumak, cumhuriyetimizin, milli devletimizin çadır direğini kırdırmamak azim ve kararlılığındayız. Keyfinizi kaçırdığımızı biliyoruz. Daha da çok kaçıracağımızı da bilin. Bilin ki haftalardır sol liberal ağızlarla, kalemlerle, FETÖ'cü artıklarıyla yüklendiğiniz bu kale yıkılmaz bir kaledir."

"Önceki açılımları niye kabul ettiremediklerini itiraf etmişler"

"Komisyoncuların 20 toplantı, üstüne pek çok İmralı seferi neticesinde hazırladığı rapora bir bakalım" diyen Özel, raporda dikkatini çeken "toplumsal psikolojide biriken yük" ifadesine ilişkin, "Bu afili lafın aslında ne manaya geldiğini size söyleyeyim. Yani diyor ki komisyoncular 'Bu toplum, yani Türk milleti katilin katil, hainin hain olduğunun bilincindeydi. Kim kimdir biliyordu. Onun için önceki açılımları kabul ettiremedik' itirafında bulunuyorlar" dedi."

İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, sürecin başlangıç noktasının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kaydırıldığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz komisyoncular şimdiye kadar bu açılım saçılım sürecini adı malum bir genel başkanın 22 Ekim 2024'te terörist başını mecliste konuşma yapmak için davet etmesiyle başlatıyorlardı. Anlaşılan bu payeyi ona bırakmaktan vazgeçmişler. Süreci Tayyip Bey'in 25-26 Ağustos 2024 tarihlerinde Bitlis ve Muş ziyaretlerindeki konuşmalarıyla başlatmışlar. Esasen bizim için hiç fark etmez. Ha o başlatmış ha bu başlatmış. Kim başlatırsa başlatsın gelip dayanacağı yer Türk milletinin sarsılmaz iradesidir. Komisyoncular bizi de unutmamışlar. Sadece bize değil, gelecekteki iyilere de bir şeref nişanesi olacak bir ifadeyle bahsetmişler bizden. Adımızdan korkanlar sanımızla anmışlar. Komisyona katılmama kararını bildiren 'bir parti' dışındaki tüm siyasi partiler tarafından üyeler görevlendirildi demişler raporda. İşte o 'bir parti' biziz. Partilerden bir parti değiliz. Sürüye dahil olanlardan değiliz. Yalnız ve yalnız milletimize bağlıyız, ondan gelene razıyız."

İYİ Parti'li Özel, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüşmeye giden temsilcilerin hangi konularda anlaştıklarını, komisyon üyesi milletvekillerinin Öcalan'la görüşmesinin tutanaklarının defalarca kırpıldığını bildiklerini ifade ederek, "Biz usul erkan bilen insanlarız. Milletimizin terbiyesini de milletin devletinin terbiyesini de biliriz. Ama sizler sınır tanımazsanız bizler de hadsizliğe seyirci kalmayız. Aklınızı başınıza alın. En son açılımınızda kaç vatan evladı toprağa düştü, şehit oldu düşünün. Siyasal dinci fantezilerinizi artık bir kenara bırakın. Sizin akıl dışı fantezilerinizin Türkiye'ye olan ağır maliyeti artık taşınamaz hale geldi" değerlendirmesini yaptı.

"Kardeş ithalatı sizi kurtarmaz"

Raporda yer alan "Sınırlarımız dışındaki Kürtlerin gönül bağının da Türkiye'ye doğru olduğu kabul edilmektedir" ifadelerine de tepki gösteren Osman Ertürk Özel, "Bize Irak'ın, İran'ın dağ başlarında kardeş arayanlara sesleniyorum. Yolunuz yol değildir. İziniz iz değildir. Aklınız uçup gitmiş, yol yol kardeş arar olmuşsunuz. Kardeşi uzaklarda aramayın. Kardeşi küstürdüğünüz, ötekileştirdiğiniz, yokluğa mahkum ettiğiniz, hürriyetini kısıtladığınız cennet Türkiye'de arayın. Burada sevenleriniz azalıyor diye sözde sizi seven ithalatına girişmeyin. Seveniniz o kadar azaldı ki ithalat da sizi kurtarmaz" diye konuştu.

Komisyon üyelerine 'yasal güvence'

Video mesajının sonunda komisyon üyelerinin 'yasal güvence' istemelerine de gönderme yapan Özel, "Bu komisyoncular kabahatlerini, günahlarını bildikleri için kendilerini kurtarmaya kullanmışlar. Komisyonda yer alanlar, bu kapsamda rol alanlar için yasal güvence istemişler raporda. Yani devran dönünce, hak yerini bulunca bizi yargılamasınlar derdine düşmüşler. Açıklıkla ifade etmek isterim: Bu derde düşmekte haklılar. Çünkü Türkiye'nin kendisine sadakatle ve sevgiyle bağlı evlatları var. Bizler varız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA