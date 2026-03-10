İyi Parti Genel Sekreteri Özel'den 'Organize Suçla Mücadele' Çağrısı: "En Acil Güvenlik Sorunlarından Biri Olarak Ele Alınmalı"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Türkiye'de çete saldırıları ve organize suç örgütü faaliyetlerinin arttığını belirterek, "Türkiye bu meseleyi sonu gelmeyecek birtakım tartışmaların zemini olarak değil, en acil güvenlik sorunlarından biri olarak ele almalı. Çocukların sokaklarda rahatça oynadığı, kadınların gönül rahatlığı ile geç saatlerde evlerine dönebildiği güvenli sokaklar bir an evvel gerçek olmalı" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Özel, son dönemde artan çete saldırıları ve organize suç örgütü faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin pek çok önemli meselesi bulunduğunu ancak en acil olanlarından birinin güvenlik olduğunu belirten Özel, " Türkiye'de artık sokaklarımız güvensiz. Ülkemiz artık artan çete saldırıları ve organize suç örgütleri faaliyetleri ile gündeme geliyor" ifadelerini kullandı.

Özel, "Peki Türkiye'nin bu meseleyi çözmesi demokrasimiz ve devletimizin bekası açısından neden hayati derecede önem taşıyor? Çünkü bu tür yapılar genellikle demokrasinin aşındığı, hukukun zayıfladığı ve kuralsız rekabetin toplumsal düzen haline geldiği ortamlarda ortaya çıkıyor" dedi.

"Sade vatandaş etkilenmeye başlayacak"

Organize suç faaliyetleri yürüten bu yapıların zamanla rüşvet ve zor kullanma gibi yöntemlerle bürokrasinin ve devlet mekanizmalarının vatandaş lehine işlemesini engellediğini belirten Özel, "İşte bu süreçlerin önüne geçilmezse sadece çete faaliyetlerine maruz kalan bireylerin değil, ülke genelinde emeğiyle geçinen sade vatandaşların yaşam standartları olumsuz yönde etkilenecek" ifadelerini kullandı.

Suç endekslerinde en üst sıralarda yer alan ülkelerin küresel yolsuzluk endeksi, kamu kaynaklarına erişimde eşitlik ve refah düzeyi gibi alanlarda oldukça kötü performans sergilediğini belirten Özel, buna karşılık suç oranlarının daha düşük olduğu Danimarka, Norveç gibi ülkelerin ise başta refah seviyesi olmak üzere birçok göstergede daha üst sıralarda yer aldığını hatırlattı.

Organize suçla mücadelenin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını savunan Özel, konunun Türkiye'nin en öncelikli meselelerinden biri olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mesele esasen bir kalkınma meselesidir"

"Organize suçla mücadele aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi, hukuk devletinin korunması ve ülkenin uzun vadeli refahı açısından da Türkiye'nin en öncelikli konularından biri olmalı. Bakın bu yapıları belirli etnik aidiyetlerle eşitleyenler büyük hata yapar. Her husustaki gibi burada da mesele esasen bir kalkınma meselesidir. Türkiye bu meseleyi sonu gelmeyecek birtakım tartışmaların zemini olarak değil, en acil güvenlik sorunlarından biri olarak ele almalı."

"Devlet emniyet ve adalettir"

Özel, açıklamasını, "Çocukların sokaklarda rahatça oynadığı, kadınların gönül rahatlığı ile geç saatlerde evlerine dönebildiği güvenli sokaklar bir an evvel gerçek olmalı. Unutmayın; devlet emniyet ve adalettir" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: ANKA