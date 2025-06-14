İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Nikah Şahitliği Yaptı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Protokol Müdürü Emre Yurdagül ile Cansel İçin çiftinin nikah töreninde şahitlik yaptı. Tören, Ankara'da bir otelde gerçekleşti ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı tarafından kıyıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Protokol Müdürü Emre Yurdagül ile Cansel İçin çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, Yurdagül ile Cansel çiftinin Ankara'da bir otelde düzenlenen nikah törenine katıldığı belirtildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın kıydığı nikahta, Dervişoğlu da şahitlik yaptı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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