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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gümülcine'de Batı Trakya Türklerinin lideri Doktor Sadık Ahmet'in kabri başındaki anma törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gümülcine'de Batı Trakya Türklerinin lideri Doktor Sadık Ahmet'in kabri başındaki anma törenine katıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Gümülcine'de Doktor Sadık Ahmet için kabri başında düzenlenen anma programına katılan Dervişoğlu, tören öncesi Ahmet ailesi ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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