Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Antalya'da iklim krizi için STK'larla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Antalya'da iklim krizi için STK'larla buluştu Haber Videosunu İzle
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Antalya'da iklim krizi için STK'larla buluştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya'da iklim krizi ve sürdürülebilir çevre politikaları için STK temsilcileriyle bir araya geldi. Basına kapalı toplantı öncesi konuşan Dervişoğlu, edindikleri bilgileri TBMM'de dile getireceklerini söyledi.

(ANTALYA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iklim kriziyle mücadele, ekolojik uyum, sürdürülebilir çevre politikalarına ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Antalya'da bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iklim kriziyle mücadele, ekolojik uyum, sürdürülebilir çevre politikaları hakkında ortak akıl üretmek ve somut işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Antalya'da bir otelde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi Dervişoğlu kısa bir açılış konuşması yaptı. Dervişoğlu, "Biz buradan edindiğimiz bilgileri üzerinde hemfikir olduğumuz konularla alakalı yapılması gerekenleri yerine getirebilmek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz. Onun için bugün burada sizlerin söyledikleri bizim açımızdan son derece önemli. Bu meselede çevrecinin itirazı, turizmcinin hesabı, üreticinin ihtiyacı birbirine ters düşebilir. Siyasetin ve siyasetçinin görevi de tam orada başlar. Güçlü olanı kayırmadan gerekçesi açık ve hesabı sorulabilir kararlar almaktır siyasetçinin görevi. Burada duyduklarımızdan hangisini meclise taşıyacağımızı, hangi kararın peşine düşeceğimizi sizlerle birlikte belirlemek istiyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 22 sitede yayınlandı.
Boşanmak için servet harcamış! Bill Gates'in eski eşi Melinda Gates'in ada sırrı

Zenginin boşanması da böyle olur! Geceliği 132 bin dolara ada tutmuş
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi

Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Evin temelini kazarken servet buldular

Evin temelini kazarken buldular, hayatları bir daha eskisi gibi olmadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da doğal gaz hattındaki patlamanın ardından alevler yükseldi

Caddenin ortasından alevler yükseliyor! Hala söndürülemedi
Paraya para demeyecekler! İşte şarkıcıların yılbaşı gecesi ücretleri

Bir gecede parayı kaldıracaklar! Zirvede üçü var
CHP’nin “şaibeli kurultay” davası 18 Kasım’a ertelendi

CHP'nin “Şaibeli kurultay” davası ertelendi! İşte yeni tarih

Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

25 kilo vermişti, durmaya niyeti yok! Günden güne eriyor
Çöken bina can almıştı! İstinat duvarındaki çatlak için sadece şerit çekildi

Çöken bina can almıştı! Çatlayan duvar için alınan önleme bakın
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar32

Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüyü öldüresiye dövdüler

CHP'li Öztürkmen'den fon krizi iddiası: AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşları da fonda kaldı

Bomba iddia! AK Parti çalışanlarının maaşları da fonda kalmış