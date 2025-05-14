Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Anıtkabir'de Gençlik Kolları ile Ziyarette Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Anıtkabir'de Gençlik Kolları ile Ziyarette Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gençlik Kolları üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Deftere yazdığı notta Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını vurguladı ve Atatürk'ün gençliğe olan inancını hatırlattı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Gençlik Kolları üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Dervişoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Gençliğe olan inancınızı; 'Bütün ümidim gençliktedir' sözlerinizle ifade ettiğiniz bu anlamlı günde, Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını, hürriyet tutkusunu ve size olan derin sevgisini gururla görüyor, yarınlara dair ümitlerimizi tazeliyoruz. Bizler Türk istikbalinin evlatları olarak ne zaman umutsuzluğa düşsek o kutlu sözlerinizi hatırlıyor, muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz" diye yazdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Lozan Park'ında partisinin grup toplantısını yaptı. Toplantının ardından partisinin Gençlik Kolları'yla Anıtkabir ziyaretinde bulunan Dervişoğlu, resmi törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Dervişoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, büyük Türk Milleti'nin istiklal ve istikbal mücadelesine yön verdiğiniz, Samsun ufkundan doğan umut ışığınızın 106. yılında; bağımsızlık ve hürriyet sevdasını kalbinde taşıyan bir evladınız olarak manevi huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyorum. 19 Mayıs; bir milletin esarete boyun eğmeyeceğini, iradesine zincir vurulamayacağını, genç yüreklerde filizlenen bağımsızlık tutkusunun çağlara sığmayacak bir destana dönüştüğünü tüm dünyaya ilan ettiğiniz gündür. Milletin bağrından çıkan bir lider olarak, bizlere millet egemenliğine dayanan çağdaş ve demokratik bir Cumhuriyet emanet ettiniz. Bugün de bizlere düşen görev, emanet ettiğiniz bu büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ihanet ve kalkışma cüreti gösterenlere karşı; canımız pahasına korumak, her şartta yüceltmek ve gelecek nesillere onurla devretmektir.

Gençliğe olan inancınızı; 'Bütün ümidim gençliktedir' sözlerinizle ifade ettiğiniz bu anlamlı günde, Türk gençliğinin Cumhuriyet değerlerine bağlılığını, hürriyet tutkusunu ve size olan derin sevgisini gururla görüyor, yarınlara dair ümitlerimizi tazeliyoruz. Bizler Türk istikbalinin evlatları olarak; ne zaman umutsuzluğa düşsek o kutlu sözlerinizi hatırlıyor, muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Törenin ardından Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Dervişoğlu'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı

Büyük küslük bitti! 15 sene sonra kamera karşısına geçtiler
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü

Ayrılık resmen açıklandı! Galatasaray'a geri döndü
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı

MasterChef'in ünlü şefi siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.