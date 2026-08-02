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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Afyonkarahisar'da nikah şahidi oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Afyonkarahisar'da nikah şahidi oldu
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nun oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'da Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu'nun oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.

Dervişoğlu, Belediye Düğün Salonu'ndaki Kadir Kantartopu ile Fatma Bilge Dipi'nin nikahına katıldı.

Nikahı, Çay Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu kıydı.

Dervişoğlu, nikah şahitliğini yaptığı genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

Nikah törenine, İYİ Parti milletvekilleri Hakan Şeref Olgun, Yasin Öztürk ve Hasan Toktaş, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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