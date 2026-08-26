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Kocamaz, Mersin'de gazetecilerle buluştu

Kocamaz, Mersin'de gazetecilerle buluştu
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, basın mensuplarıyla buluştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, basın mensuplarıyla buluştu.

Kocamaz, Mersin Marina'daki bir restoranda gazetecilerle bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocamaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Programa, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe de katıldı.

Kaynak: AA
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