İyi Partili Olgun: "Yargıyı Siyasetin Sopası Haline Getiren Uygulamalara Ancak Radikal İcraatlarla Son Verilebilir"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, " Macaristan'da 16 yıllık otokrasinin ardından seçimden zaferle çıkan, Péter Magyar'ın yargının üst kademesine 'çekilin' çağrısı yapması doğru bir hamledir. Yargıyı siyasetin sopası haline getiren uygulamalara ancak radikal icraatlarla son verilebilir. Ülkemizde de milletin iradesi tecelli ettiğinde icraata, üst düzey yargı mensuplarının ivedi olarak emekliye sevk edilmeleri ile başlanılmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, sosyal medya hesabından, Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban iktidarını sandıkta yenen Peter Magyar'ın üst düzey yargı mensuplarına yönelik "çekilin" çağrısını değerlendirdi.

Olgun, şunları kaydetti:

"Péter Magyar'ın yargının üst kademesine 'çekilin' çağrısı yapması doğru bir hamledir. Yargıyı siyasetin sopası haline getiren uygulamalara ancak radikal icraatlarla son verilebilir. Ülkemizde de milletin iradesi tecelli ettiğinde icraata üst düzey yargı mensuplarının ivedi olarak emekliye sevk edilmeleri ile başlanılmalıdır. Amacımız bağımsız, tarafsız ve yalnızca millete ve hukuka bağlı bir yargı düzeni kurmaktır."

Kaynak: ANKA