İYİ Parti'den İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yapılan çirkin saldırıya tepki: Şiddetle lanetliyoruz

İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketi ile Türk bayrağını yaktığı provokasyona yönelik bir tepki de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İsviçre'de PKK terör örgütü sempatizanları tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. İYİ Parti olarak bu menfur saldırı karşısında İsviçre makamlarını gerekli hassasiyete ve hukuki adımları atmaya davet ediyoruz." dedi.

Terör örgütü PKK yandaşları, İsviçre'nin Zürih kentinde provokasyona kalkıştı. "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

İYİ PARTİ TAVRINI BELLİ ETTİ

Türkiye, skandal olaya sert tepki gösterirken muhalefetten İyi Parti'de olaya karşı tavrını belli etti. Sosyal medya üzerinden konuya dair açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Yılmaz, olayı şiddetle kınadıklarını söyledi.

"ŞİDDETLE LANETLİYORUZ"

Yılmaz, "İsviçre'de PKK terör örgütü sempatizanları tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. İYİ Parti olarak bu menfur saldırı karşısında İsviçre makamlarını gerekli hassasiyete ve hukuki adımları atmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

Skandal olay sonrası İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, bu sabah Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanırken bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca olaya ilişkin soruşturmanın başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği öğrenildi.