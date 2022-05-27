İyi Parti'den Düzce'deki Kadın Cinayetine Tepki: "Kadınların Yaşam Hakkının Hele de En Yakınları Tarafından Sonlandırılması Asla Kabul Edilemez" - Haberler

İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, Düzce'de Nevriye Ş.'nin eşi tarafından öldürülmesine tepki göstererek, "Kadınların yaşam hakkının hele de en yakınları tarafından sonlandırılması asla kabul edilemez… Kadınlar, bu ülkede yaşam tarzları, giydikleri kıyafetler ve erkeklerin onlara biçtiği rollere girmedikleri için öldürülmeyecekler. Az kaldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir ülkede yaşayacağız" açıklamasını yaptı.

Düzce'de yaşayan Nevriye Ş. (54), bugün eşi Ali Ş. (65) tarafından öldürdü. İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanlığı, Düzce'deki kadın cinayetine yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"KADINLARIN YAŞAM HAKKININ HELE DE EN YAKINLARI TARAFINDAN SONLANDIRILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

"Ülkemizin kanayan yarası 'kadın cinayetlerine' bugün Düzce ilimizde bir yenisi eklendi. Mevcut yasalarımız etkin uygulanmadığından, hukuk reformu adı altında sadece göz boyamaya yönelik düzenlemeler yapıldığından, maalesef kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri azalmıyor, artarak devam ediyor. Kadın-erkek fark etmeksizin hepimizi derinden üzen bu cinayetler, taahhüt ettiğimiz üzere partimizin iktidarında çözüme kavuşacaktır.

Kadınların yaşam hakkının hele de en yakınları tarafından sonlandırılması asla kabul edilemez. Biz İYİ Parti olarak, Sayın Genel Başkanımızın da her fırsatta dile getirdiği üzere, ev sahibi ve imzacısı olduğumuz uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacağız. Kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmasını sağlayacağız. Kadın cinayetleri faili meçhul kalmayacak, her kadın cinayeti olayı etkin bir şekilde soruşturulacak. Faillere iyi hal indirimi gibi vicdanları yaralayan indirimler, mahkemelerin takdirine bırakılmayacak.

"TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANDIĞI BİR ÜLKEDE YAŞAYACAĞIZ"

Kadınlar, bu ülkede yaşam tarzları, giydikleri kıyafetler ve erkeklerin onlara biçtiği rollere girmedikleri için öldürülmeyecekler. Az kaldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir ülkede yaşayacağız. Cinayete kurban giden tüm kadınları rahmetle anarken acılı anne-babalarına ve çocuklarına başsağlığı diliyoruz."