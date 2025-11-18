Haberler

İYİ Parti'den Bahçeli'ye Tepki: 'Salın Gitsin'

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bahçeli'nin açıklamalarına karşı Dervişoğlu, 'Salın gitsin' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, "Alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" sözlerine tepki göstererek, "Salın gitsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "Günlerdir süregelen İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmalarına bir nokta koyulmalıdır. Dürüst ve samimi ölçülerde terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis'te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" dedi.

Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Salın gitsin" paylaşımını yaptı.

